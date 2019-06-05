У Нью-Мексико стався вибух в аеропорту
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Вибух прогримів в середу в міжнародному аеропорту міста Розуелл (штат Нью-Мексико). Про це повідомляє телеканал CBS, інформує УНН.
За даними телеканалу, на даний момент інформації про жертви не надходило.
Телеканал наголошує, що в результаті вибуху, що прогримів після полудня (21:00 за київським часом), постраждали кілька людей.
Поліція штату у своєму Twitter підкреслила, що співробітники правоохоронних органів вже прибули на місце події. Телеканал не виключає, що вибух міг статися в ході підготовки пожежних в запуску феєрверків.
Як повідомляв УНН, на автозаправці на Чернігівщині стався вибух. Правоохоронці повідомили, що в ході розслідування підозрюють підпал.