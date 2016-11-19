В Новотроицком задержан боевик, который стрелял из миномета по украинским позициям
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Новотроицком правоохранители задержали боевика, который стрелял из миномета по украинским позициям. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"В Новотроицком полицейские задержали боевика. Установлено, что он находился в рядах незаконного вооруженного формирования в мае-августе 2014 года, и с позиций противника стрелял из миномета ", - подчеркнул А.Лысенко.
Напомним, в Широкино оккупанты трижды обстреляли из танков позиции украинских военных.
Ранее пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что вчера, 18 ноября, в зоне АТО зафиксировали более 80 минометных обстрелов по позициям украинских военных.