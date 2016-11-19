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У Новотроїцькому затримали бойовика, який стріляв з міномету по українських позиціях

У Новотроїцькому затримали бойовика, який стріляв з міномету по українських позиціях

Київ • УНН

 • 8707 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Новотроїцькому правоохоронці затримали бойовика, який стріляв з міномета по українських позиціях. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

“У Новотроїцькому поліцейські затримали бойовика. Встановлено, що він перебував у лавах незаконного озброєного формування у травні-серпні 2014 року, і з позицій противника стріляв з міномета”, — наголосив А.Лисенко.

Нагадаємо, у Широкиному окупанти тричі обстріляли з танків позиції українських військових.

Раніше речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що учора, 18 листопада, в зоні АТО зафіксували понад 80 мінометних обстрілів по позиціям українських військових.

Українські Національні Новини

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