В новогоднюю ночь оккупанты дважды обстреляли Никопольщину, ранили 48-летнюю женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Вражеские “Грады” и тяжелая артиллерия умышленно били по жилым кварталам именно в праздничные часы. Под прицел попали две общины — Красногригорьевская и Никопольская. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
Детали
В Никополь прилетели не менее 20 снарядов. Один из них повлек загорания у девятиэтажки. 48-летняя женщина получила осколочно-ожоговое ранение глаз — ее доставили в больницу. Резниченко добавил, что утром женщину выписали.
В городе повреждены до десяти многоэтажек и четыре частных дома.
“Побита больница, банк, две аптеки, отель, магазины и линия электропередач”, — добавил председатель ОВА.
В Красногригорьевской общине обошлось без пострадавших.
Цитата
“И есть новогодний подарок от воздушного командования „Восток“. Наши защитники неба уничтожили один дрон-камикадзе, летевший на область. То был „Шахед“. Остальные районы встречали Новый год под звуки сирены и без чрезвычайных ситуаций. И сейчас повсюду спокойно. Пусть день будет тихим”, — подчеркнул Резниченко.
Напомним
Российские оккупанты обстреляли Никополь реактивными системами залпового огня.