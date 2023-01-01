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В новогоднюю ночь оккупанты дважды обстреляли Никопольщину, ранили 48-летнюю женщину

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. Вражеские “Грады” и тяжелая артиллерия умышленно били по жилым кварталам именно в праздничные часы. Под прицел попали две общины — Красногригорьевская и Никопольская. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.

Детали

В Никополь прилетели не менее 20 снарядов. Один из них повлек загорания у девятиэтажки. 48-летняя женщина получила осколочно-ожоговое ранение глаз — ее доставили в больницу. Резниченко добавил, что утром женщину выписали.

В городе повреждены до десяти многоэтажек и четыре частных дома.

“Побита больница, банк, две аптеки, отель, магазины и линия электропередач”, — добавил председатель ОВА.

В Красногригорьевской общине обошлось без пострадавших.

Цитата

“И есть новогодний подарок от воздушного командования „Восток“. Наши защитники неба уничтожили один дрон-камикадзе, летевший на область. То был „Шахед“. Остальные районы встречали Новый год под звуки сирены и без чрезвычайных ситуаций. И сейчас повсюду спокойно. Пусть день будет тихим”, — подчеркнул Резниченко.

Напомним

Российские оккупанты обстреляли Никополь реактивными системами залпового огня.

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