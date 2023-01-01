У новорічну ніч окупанти двічі обстріляли Нікопольщину, поранили 48-річну жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Ворожі “Гради” та важка артилерія умисно били по житлових кварталах саме у святкові години. Під приціл потрапили дві громади — Червоногригорівська та Нікопольська. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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У Нікополь прилетіли щонайменше 20 снарядів. Один з них спричинив займання у дев’ятиповерхівці. 48-річна жінка отримала осколково-опікове поранення очей — її доправили до лікарні. Резніченко додав, що ранком жінку виписали.
У місті пошкоджені до десяти багатоповерхівок та чотири приватні будинки.
“Побито лікарню, банк, дві аптеки, готель, магазини та лінію електропередач”, — додав голова ОВА.
У Червоногригорівській громаді минулося без постраждалих.
Цитата
“І є новорічний подарунок від повітряного командування „Схід“. Наші захисники неба знищили один дрон-камікадзе, який летів на область. То був „Шахед“. Решта районів зустрічали Новий рік під звуки сирени та без надзвичайних ситуацій. І зараз всюди спокійно. Нехай день буде тихим”, — наголосив Резніченко.
Нагадаємо
Російські окупанти обстріляли Нікополь реактивними системами залпового вогню.