Російські окупанти обстріляли Нікополь
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Російські окупанти обстріляли Нікополь реактивними системами залпового вогню, пише УНН з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.
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“Сьогодні росіяни здійснили обстріл міста Нікополь з використанням РСЗВ. Є незначні руйнування, люди не постраждали”, — зазначив він.
Голова Нікопольської РВА додав, що в межах інших територій району — без надзвичайних ситуацій.
“Висока ймовірність нічного артилерійського обстрілу прибережних територій нашого району, тому прошу мешканців провести ніч у сховищі, або скористатися правилом двох стін”, — наголосив Євтушенко.
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