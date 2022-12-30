Російські окупанти обстріляли Нікопольщину
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що окупанти вчора ввечері вдарили по Марганецькій громаді з важкої артилерії, передає УНН.
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"Щодо артилерійських обстрілів – під ударом знову опинилася Нікопольщина. Російські окупанти вчора ввечері вгатили по Марганецькій громаді з важкої артилерії. Ніхто не постраждав", - зазначив він.
Доповнення
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зазначив, що другу ніч поспіль російські окупанти атакували регiон дронами-камікадзе.