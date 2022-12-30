Голова Дніпропетровської ОВА: другу ніч поспіль росіяни атакували регiон дронами-камікадзе

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“Другу ніч поспіль росіяни атакували регiон дронами-камікадзе. Другу ніч поспіль наші захисники неба відмінусували усі п’ять ворожих „Шахедів“, що були над областю. Збили курсуючі боєприпаси у трьох районах. Наша ППО — міць”, — написав він.

Нагадаємо

Вночі українські захисники знищили 9 безпілотників типу Shahed та 1 “Марлін” у Дніпропетровській та Запорізькій областях.