Голова Дніпропетровської ОВА: другу ніч поспіль росіяни атакували регiон дронами-камікадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зазначив, що другу ніч поспіль російські окупанти атакували регiон дронами-камікадзе, передає УНН.
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“Другу ніч поспіль росіяни атакували регiон дронами-камікадзе. Другу ніч поспіль наші захисники неба відмінусували усі п’ять ворожих „Шахедів“, що були над областю. Збили курсуючі боєприпаси у трьох районах. Наша ППО — міць”, — написав він.
Нагадаємо
Вночі українські захисники знищили 9 безпілотників типу Shahed та 1 “Марлін” у Дніпропетровській та Запорізькій областях.