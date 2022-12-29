Українські захисники знищили 9 БПЛА Shahed та 1 “Марлін”
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Вночі українські захисники знищили 9 безпілотників типу Shahed та 1 “Марлін” у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряне командування “Схід”.
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“Вночі авіацією та зенітними ракетними підрозділами ПвК „Схід“ у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ знищено 9 БПЛА типу Шахед та 1 Марлін у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Тримаємо стрій! Наближаємо перемогу!”, — йдеться в повідомленні.