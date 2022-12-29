Украинские защитники уничтожили 9 БПЛА Shahed и 1 "Марлин"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Ночью украинские защитники уничтожили 9 беспилотников типа Shahed и 1 “Марлин” в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушное командование “Восток”.
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“Ночью авиацией и зенитными ракетными подразделениями ПвК „Восток“ в взаимодействии с противовоздушной обороной Сухопутных войск уничтожено 9 БПЛА типа Шахед и 1 Марлин в Днепропетровской и Запорожской областях. Держим строй! Приближаем победу!”, — говорится в сообщении.