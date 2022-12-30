Глава Днепропетровской ОВА: вторую ночь подряд россияне атаковали регион дронами-камикадзе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко отметил, что вторую ночь подряд российские оккупанты атаковали регион дронами-камикадзе, передает УНН.
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“Вторую ночь подряд россияне атаковали регион дронами-камикадзе. Вторую ночь подряд наши защитники неба отминусовали все пять вражеских „Шахедов“, которые были над областью. Сбили курсирующие боеприпасы в трех районах. Наша ПВО — мощь”, — написал он.
Напомним
Ночью украинские защитники уничтожили 9 беспилотников типа Shahed и 1 “Марлин” в Днепропетровской и Запорожской областях.