Глава Днепропетровской ОВА: вторую ночь подряд россияне атаковали регион дронами-камикадзе

Цитата

“Вторую ночь подряд россияне атаковали регион дронами-камикадзе. Вторую ночь подряд наши защитники неба отминусовали все пять вражеских „Шахедов“, которые были над областью. Сбили курсирующие боеприпасы в трех районах. Наша ПВО — мощь”, — написал он.

Напомним

Ночью украинские защитники уничтожили 9 беспилотников типа Shahed и 1 “Марлин” в Днепропетровской и Запорожской областях.