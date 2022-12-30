Российские оккупанты обстреляли Никопольщину
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что оккупанты вчера вечером ударили по Марганецкой общине из тяжелой артиллерии, передает УНН.
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"По артиллерийским обстрелам – под ударом снова оказалась Никопольщина. Российские оккупанты вчера вечером ударили по Марганецкой общине из тяжелой артиллерии. Никто не пострадал", - отметил он.
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Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко отметил, что вторую ночь подряд российские оккупанты атаковали регион дронами-камикадзе.