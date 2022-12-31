Российские оккупанты обстреляли Никополь
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Российские оккупанты обстреляли Никополь реактивными системами залпового огня, пишет УНН со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.
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“Сегодня россияне совершили обстрел города Никополь с использованием РСЗО. Есть незначительные разрушения, люди не пострадали”, — отметил он.
Председатель Никопольской РВА добавил, что в пределах других территорий района — без чрезвычайных ситуаций.
“Высокая вероятность ночного артиллерийского обстрела прибрежных территорий нашего района, поэтому прошу жителей провести ночь в укрытии, или воспользоваться правилом двух стен”, — подчеркнул Евтушенко.
Напомним
Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что оккупанты ударили по Марганецкому обществу из тяжелой артиллерии.