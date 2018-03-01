В Новой Зеландии для борьбы с кроликами выпустят в дикую природу новый штамм вируса

Речь идет о “корейском” штамме вируса, поскольку к “чешскому”, который был выпущен фермерами в 1997 году, у новозеландских кроликов выработался иммунитет.

Предполагается, что вирус может убить более 40% популяции.

Как пишет BBC News, решение вызвало противоположные реакции. Фермерские организации, страдающих от этих млекопитающих семьи зайцевых, поддержали планы министерства, назвав их “огромным облегчением”, в то время, как защитники животных назвали метод негуманным и указали на возможную опасность вируса для домашних кроликов.

Следует отметить, что дикие кролики — серьезная проблема для природы и сельского хозяйства Австралии и Новой Зеландии, куда их завезли в XIX веке. Кролики способствовали вымиранию ряда местных видов животных и уничтожали естественные пастбища, поскольку местная флора и фауна не выработали необходимых эволюционных механизмов для противодействия новому виду млекопитающих. В Австралии в середине XX века популяцию кроликов удалось снизить путем распространения миксоматоза.

По данным министерства сырьевой промышленности Новой Зеландии, ущерб от кроликов в год составляет в среднем около 50 млн новых золотых долларов (36 млн долларов США) от производственных потерь и более 25 млн новозеландских долларов в расходах на борьбу с этими вредителями.