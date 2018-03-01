У Новій Зеландії задля боротьби з кроликами випустять у дику природу новий штам вірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Міністерство сировинної промисловості Нової Зеландії оголосило про плани розповсюдити серед диких кроликів новий штам вірусу геморагічної хвороби для зниження їхньої популяції. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт новозеландського міністерства.
Йдеться про “корейський” штамі вірусу, оскільки до “чеського”, який був випущений фермерами у 1997 році, у новозеландських кроликів виробився імунітет.
Передбачається, що вірус може убити більше 40% популяції.
Як пише BBC News, рішення викликало протилежні реакції. Фермерські організації, які страждають від цих ссавців родини зайцеві, підтримали плани міністерства, назвавши їх “величезним облегшенням”, у той час, як захисники тварин назвали метод негуманним і вказали на можливу небезпеку вірусу для домашніх кроликів.
Слід зазначити, що дикі кролики — серйозна проблема для природи та сільського господарства Австралії та Нової Зеландії, куди їх завезли у XIX столітті. Кролики сприяли вимиранню ряду місцевих видів тварин і знищували природні пасовища, оскільки місцева флора і фауна не виробили необхідних еволюційних механізмів для протидії новому виду ссавців. У Австралії у середині XX століття популяцію кроликів удалося знизити шляхом розповсюдження міксоматоза.
За даними міністерства сировинної промисловості Нової Зеландії, збиток від кроликів у рік складає в середньому близько 50 мільйонів нових золотих доларів (36 мільйонів доларів США) від виробничих втрат і більше 25 мільйонів новозеландських доларів у витратах на боротьбу з цими шкідниками.