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6 марта, 19:19 • 134779 просмотра

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6 марта, 17:12 • 143367 просмотра

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В новой стратегии ЕС до 2024 года оставили возможность расширения союза

В новой стратегии ЕС до 2024 года оставили возможность расширения союза

Киев  •  УНН

 • 8918 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. В ближайшие пять лет Европейский Союз намерен сосредоточиться на усилении безопасности, экономическом росте, защите климата, а также укреплении своего влияния в мире. Это следует из проекта стратегического плана до 2024 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DWи агентство dpa.

Возможность расширения Евросоюза сохранится, отмечается в документе.

Составители стратегического плана не указывают конкретные новые цели в области защиты климата. При этом молодежь во многих странах Европы регулярно устраивает акции, посвященные этой теме.

В вопросе защиты граждан и свобод особо выделена необходимость эффективной защиты внешних границ и борьбы с нелегальной миграцией. Кроме того, авторы документа упоминают борьбу с кибератаками и дезинформацией, а также защиту принципа верховенства закона.

В области внешней политики Евросоюзу следует проявлять больше единодушия и решительности при отстаивании своей позиции, считают составители стратегического плана. А в экономической области они отмечают цифровую трансформацию экономики и "более амбициозную, решительную и сильную промышленную политику".

Пятистраничный документ разработан для саммита Евросоюза, который состоится во второй половине июня. В предстоящие дни представители государств - членов ЕС обсудят проект стратегического плана. В него могут быть внесены изменения.

Напомним, обновленный "энергетический" приложение к Соглашению об ассоциации с ЕС, принятый парламентом накануне, должен расширить возможности для объединения энергетических рынков Украины и Евросоюза.

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