У новій стратегії ЄС до 2024 року залишили можливість розширення союзу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У найближчі п'ять років Європейський Союз має намір зосередитися на посиленні безпеки, економічному зростанні, захист клімату, а також зміцненні свого впливу в світі. Це випливає з проекту стратегічного плану до 2024 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і агентство dpa.
Можливість розширення Євросоюзу збережеться, відзначається в документі.
Укладачі стратегічного плану не вказують конкретні нові цілі в області захисту клімату. При цьому молодь у багатьох країнах Європи регулярно влаштовує акції, присвячені цій темі.
У питанні захисту громадян і свобод особливо виділена необхідність ефективного захисту зовнішніх кордонів і боротьби з нелегальною міграцією. Крім того, автори документа згадують боротьбу з кібератаками і дезінформацією, а також захист принципу верховенства закону.
В області зовнішньої політики Євросоюзу слід проявляти більше одностайності і рішучості при відстоюванні своєї позиції, вважають укладачі стратегічного плану. А в економічній області вони відзначають цифрову трансформацію економіки і "більш амбітну, рішучу і сильну промислову політику".
П'ятисторінковий документ розроблено для саміту Євросоюзу, який відбудеться в другій половині червня. У майбутні дні представники держав - членів ЄС обговорять проект стратегічного плану. У нього можуть бути внесені зміни.
Нагадаємо, оновлений “енергетичний” додаток до Угоди про асоціацію з ЄС, ухвалений парламентом напередодні, має розширити можливості для об’єднання енергетичних ринків України та Євросоюзу.