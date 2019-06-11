У новій стратегії ЄС до 2024 року залишили можливість розширення союзу

КИЇВ. 11 червня. УНН. У найближчі п'ять років Європейський Союз має намір зосередитися на посиленні безпеки, економічному зростанні, захист клімату, а також зміцненні свого впливу в світі. Це випливає з проекту стратегічного плану до 2024 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і агентство dpa.