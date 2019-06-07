Оновлений додаток до Угоди про асоціацію України та ЄС: Коболєв пояснив суть

“Цей документ має розширити можливості для об’єднання енергетичних ринків України та ЄС. Його реальний ефект напряму залежатиме від того, наскільки чітко та послідовно органи влади (Кабмін, НКРЕКП, Міненерговугілля) будуть дотримуватися його приписів та принципів”, — написав Коболєв.

З його слів, йдеться, зокрема, про те, що Україна зобов’язалася впроваджувати регламенти та рішення ЄС як норми прямої дії. Мережеві кодекси ЄС про тарифи на транспортування газу, розподіл потужності в газотранспортних системах та обмін даними по транскордонним газопроводам при цьому залишаються без змін до структури та тексту.

“Це вкрай важливо для учасників ринку, які готові працювати за європейськими правилами. Понад те, це важливо для захисту стратегічної ролі України як транзитера природного газу та великого гравця на ринку газу ЄС. Зокрема, наразі Нафтогаз захищає свою позицію в арбітражі проти Газпрому саме посилаючись на мережевий кодекс ЄС про тарифи”, — написав очільника НАК “Нафтогаз України”.

Крім того, з його слів, тепер Україна може консультуватися з ЄС, перш ніж змінювати енергетичне законодавство, охоплене оновленим “енергетичним” додатком.

“По суті, все законодавство на ринку природного газу є таким. На мій погляд, це може мати позитивний стабілізуючий ефект — дозволить ухвалювати рішення більш зважено, з кращим обґрунтуванням та горизонтом планування”, — пояснив Коболєв.

Він також зазначив, що відтепер ЄС інформуватиме Україну про підготовку будь-яких змін до законодавства в сферах, що охоплені оновленим “енергетичним” додатком.

“Це дозволить нам ефективно відстоювати свої інтереси при корегуванні європейського законодавства, вчасно готуватися до змін”, — додав він.

Як повідомляв УНН, парламент поглибив євроінтеграційні зв’язки України в сфері енергетики. Як вказали у Кабміні, це рішення є передумовою енергонезалежності та передбачає нові енергетичні стандарти, які наблизять Україну до повноправного членства в ЄС, та нові правила, дотримання яких дозволить забезпечити інтеграцію України до внутрішніх енергетичних ринків ЄС.