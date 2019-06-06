Парламент поглибив євроінтеграційні зв'язки України в сфері енергетики

Проект Закону про Рішення Ради асоціації між Україною та ЄС про внесення змін і доповнень до Додатка XXVII до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами - з іншої сторони, спрямований на забезпечення виконання внутрішньодержавних процедур України, необхідних для набуття чинності Рішенням Ради асоціації між Україною та ЄС про внесення змін і доповнень до Додатку XXVII до Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами - з іншої сторони.

Ухвалення проекту Закону дозволить Україні поглибити євроінтеграційні зв’язки в сфері енергетики та є одним із компонентів для створення єдиного європейського енергетичного простору у межах ЄС, що дозволить забезпечити надійне та стабільне функціонування енергетичного сектору в цілому.

Нагадаємо, відкладення ратифікації оновленого “енергетичного” додатка до Угоди про асоціацію ставить під загрозу секторальну інтеграцію з ЄС. Про це сказала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.