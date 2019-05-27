Климпуш-Цинцадзе пояснила загрозу відкладення ратифікації оновленого "енергетичного" додатка до УА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Відкладення ратифікації оновленого “енергетичного” додатка до Угоди про асоціацію ставить під загрозу секторальну інтеграцію з ЄС. Про це під час зустрічі з представниками громадянського суспільства сказала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.
За словами Климпуш-Цинцадзе, у зв’язку з політичною турбулентністю, викликаною достроковим припиненням повноважень Верховної Ради України, темпи реформ в Україні спадатимуть.
“Задля громадян і країни необхідно втримати євроінтеграційний і євроатлантичний порядок денний”, — наголосила вона.
На червень уряд та профільні комітети Парламенту опрацювали велику кількість ініціатив, принципових для євроінтеграційного руху. Іванна Климпуш-Цинцадзе висловила занепокоєння через можливе відтермінування ратифікації Парламентом оновлення 27 Додатку (енергетика) до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
“Це ставить під загрозу усю нашу секторальну інтеграцію”, — сказала Віце-прем’єр-міністр, підкресливши, що ратифікація повинна відбутися до 8 липня, тобто до запланованого Саміту Україна — ЄС.
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Окрім цього, віце-прем’єр-міністр нагадала про низку інших євроінтеграційних законопроектів, які були готові до ухвалення у Верховній Раді. Зокрема, для подальшої поглибленої інтеграції з ЄС на митниці необхідно ухвалити проект Закону України № 9532 “Про режим спільного транзиту”. Закон спростить умови торгівлі та митного оформлення на кордоні з ЄС.
Також важливим є проект Закону України № 7473 “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”. Він запровадить інститут авторизованого економічного оператора. Це дасть компаніям можливість самим здійснювати частину митного оформлення.
Для нарощування торгівлі з ЄС Парламент має ухвалити євроінтеграційні законопроекти у сфері технічного регулювання. Насамперед, ідеться про проект Закону України № 10183 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання”, а також проект Закону України № 10222 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення конкурентоспроможності українських виробників та посилення захисту прав споживачів”. Ухвалення цих законопроектів необхідне для укладання угоди АССА (Угода про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції) з ЄС.
Довідково
Ратифікація змін і доповнень до Додатка XXVII до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відкриє для України можливість глибшої секторальної інтеграції в галузі енергетики, яка є однією з чотирьох сфер, що наразі визначені пріоритетними у зближенні нашої держави з Європейським Союзом.