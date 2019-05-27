Климпуш-Цинцадзе пояснила загрозу відкладення ратифікації оновленого "енергетичного" додатка до УА

КИЇВ. 27 травня. УНН. Відкладення ратифікації оновленого “енергетичного” додатка до Угоди про асоціацію ставить під загрозу секторальну інтеграцію з ЄС. Про це під час зустрічі з представниками громадянського суспільства сказала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.