Климпуш-Цинцадзе объяснила угрозу отложения ратификации обновленного "энергетического" приложения к СА

По словам Климпуш-Цинцадзе, в связи с политической турбулентностью, вызванной досрочным прекращением полномочий Верховной Рады Украины, темпы реформ в Украине будут спадать.

"Для граждан и страны необходимо удержать евроинтеграционную и евроатлантическую повестку дня", - подчеркнула она.

На июнь правительство и профильные комитеты парламента проработали большое количество инициатив, принципиальных для евроинтеграционного движения. Иванна Климпуш-Цинцадзе выразила обеспокоенность в связи с возможной отсрочкой ратификации парламентом обновления 27 Приложения (энергетика) к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Это ставит под угрозу всю нашу секторальную интеграцию", - сказала вице-премьер-министр, подчеркнув, что ратификация должна состояться до 8 июля, то есть до запланированного саммита Украина - ЕС.

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Кроме этого, вице-премьер-министр напомнила о ряде других евроинтеграционных законопроектов, которые были готовы к принятию в Верховной Раде. В частности, для дальнейшей углубленной интеграции с ЕС на таможне необходимо принять проект Закона Украины № 9532 "О режиме совместного транзита". Закон упростит условия торговли и таможенного оформления на границе с ЕС.

Также важным является проект Закона Украины № 7473 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно некоторых вопросов выполнения Главы 5 раздела IV Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны". Он введет институт уполномоченного экономического оператора. Это даст компаниям возможность самим осуществлять часть таможенного оформления.

Для наращивания торговли с ЕС Парламент должен принять евроинтеграционные законопроекты в сфере технического регулирования. Прежде всего, речь идет о проекте Закона Украины № 10183 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации актов законодательства Европейского Союза в сфере технического регулирования", а также проект Закона Украины № 10222 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения конкурентоспособности украинских производителей и усиление защиты прав потребителей ". Принятие этих законопроектов необходимо для заключения сделки АССА (Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции) с ЕС.

Справка

Ратификация изменений и дополнений в приложение XXVII к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС откроет для Украины возможность более глубокой секторальной интеграции в области энергетики, которая является одной из четырех сфер, что определенны приоритетными в сближении нашего государства с Европейским Союзом.