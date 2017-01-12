В новой квитанции за "коммуналку" киевляне могут оплатить лишь половину услуг
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В новой квитанции КП "ГИВЦ" киевляне пока могут оплатить лишь половину из перечня услуг: оплату для киевлян продлили до 25 января. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА
С 10 января жители Киева получили обновленные платежные документы коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр". Это ознакомительный вариант квитанций, содержащий перечень всех жилищно-коммунальных услуг в одном документе: содержание придомовых территорий, водоснабжения и водоотведения холодной воды, водоснабжения и водоотведения горячей воды, газо- и электроснабжения.
"Городская власть обращает внимание киевлян, что в указанных платежках можно оплатить пока только часть услуг: содержание домов и дворов, а также услуги "Киевводоканала". В перспективе это будет единственная для удобства киевлян платежка. Чтобы не возникло путаницы мы проведем подробные разъяснения и разместим объявления на домах. Я обращаю внимание, что услуги "Киевэнерго" и "Киевгаз" следует оплачивать по отдельным счетам от этих исполнителей услуг. Никаких сбоев в работе платежных систем города Киева нет", - сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
Также он обратил внимание на возможность оплатить коммуналку карточкой в 34 сервисных точках Центра коммунального сервиса и на официальных сайтах КП "ГИВЦ". Владельцы "Карточки киевлянина" и "Моя карта" "Сбербанка" могут оплатить коммуналку без комиссии.
"Сегодня с КП "ГИВЦ" уже начали работу коммунальные ЖЭКи, часть ОСМД и ЖСК, а также исполнитель услуги холодного водоснабжения и водоотведения, а также водоотвод горячей воды ПАО "Киевводоканал". Соответствующая работа с ПАО "Киевэнерго" и ГП "Киевгазэнерджи" продолжается, что позволит в дальнейшем обеспечить начисление и оплату жилищно-коммунальных услуг по единому документу. Однако пока единственная квитанция - это ознакомительный документ. По единой квитанции можно оплачивать содержание придомовых территорий, водоснабжение и водоотведение холодной воды, водоотвод горячей воды", - пояснил представитель предприятия.
Возвращение к единому платежному документу обеспечит удобство и оперативность при оплате коммунальных и жилищных услуг. Эта инициатива прорабатывается в ответ на многочисленные обращения и жалобы киевлян, которые касались неудобств в работе с несколькими квитанциями, которые приходили в разные дни месяца и в различных форматах.