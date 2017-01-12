У новій квитанції за "комуналку" кияни можуть сплатити лише половину послуг

З 10 січня жителі Києва отримали оновлені платіжні документи комунального підприємства “Головний інформаційно-обчислювальний центр”. Це ознайомчий варіант квитанцій, який містить перелік усіх житлово-комунальних послуг в одному документі: утримання прибудинкових територій, водопостачання та водовідведення холодної води, водопостачання та водовідведення гарячої води, газо- та електропостачання.

“Міська влада звертає увагу киян, що в зазначених платіжках можна оплатити поки лише частину послуг: утримання будинків і дворів, а також послуги „Київводоканалу“. У перспективі це буде єдина для зручності киян платіжка. Аби не виникло плутанини ми проведемо детальні роз’яснення та розмістимо оголошення на будинках. Я звертаю увагу, що послуги „Київенерго“ та „Київгазу“ слід оплачувати за окремими рахунками від цих виконавців послуг. Жодних збоїв у роботі платіжних систем міста Києві немає”, — повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Також він звернув увагу на можливість оплатити комуналку карткою в 34 сервісних точках Центру комунального сервісу та на офіційних сайтах КП “ГІОЦ”. Власники “Картки Киянина” та “Моя Картка” “Ощадбанку” можуть оплатити комуналку без комісії.

“Сьогодні з КП „ГІОЦ“ вже розпочали роботу комунальні ЖЕКи, частина ОСББ та ЖБК, а також виконавець послуги холодного водопостачання та водовідведення, а також водовідведення гарячої води ПАТ „Київводоканал“. Відповідна робота з ПАТ „Київенерго“ та ДП „Київгазенерджи“ триває, що дасть можливість у подальшому забезпечити нарахування та оплату житлово-комунальних послуг за єдиним документом. Однак наразі єдина квитанція — це ознайомчий документ. За єдиною квитанцією можна оплачувати утримання прибудинкових територій, водопостачання та водовідведення холодної води, водовідведення гарячої води”, — пояснив представник підприємства.

Повернення до єдиного платіжного документу забезпечить зручність і оперативність при оплаті комунальних і житлових послуг. Ця ініціатива опрацьовується у відповідь на численні звернення та скарги киян, які стосувалися незручностей в роботі з кількома квитанціями, що приходили в різні дні місяця та в різних форматах.