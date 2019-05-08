В Норвегии осудили россиянина-самоубийцу, ограбившего банк на Шпицбергене впервые в истории архипелага
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Норвегии суд города Тромсё приговорил 30-летнего гражданина России к 14 месяцам тюрьмы за ограбление банка на арктическом архипелаге Шпицберген – первое в истории этого архипелага. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Россиянина также обязали выплатить по 20 тысяч норвежских крон компенсации (60 тысяч гривен) трём сотрудникам банка, которым он угрожал оружием при ограблении.
О приговоре сообщило издание SvalbardPosten. Оно уточняет, что суд учёл "тяжёлые жизненные обстоятельства" обвиняемого: он приехал на Шпицберген с намерением совершить самоубийство, узнав, что на острове легко взять в аренду оружие – для защиты от белых медведей.
21 декабря прошлого года, во время полярной ночи россиянин вошёл в здание банка в посёлке Лонгйир – административном центре Шпицбергена, где живёт всего 2,5 тысячи человек – и, угрожая винтовкой, вынудил кассира выдать ему наличными около 70 тысяч норвежских крон (210 тысяч гривен).
Сотрудники банка вызвали полицию, и россиянин был задержан спустя 22 минуты после совершения преступления. Он был отправлен на материк, в город Тромсё, поскольку на Шпицбергене тюрем нет.
Архипелаг Шпицберген – суверенная территория Норвегии, однако согласно договору, на нём ведут хозяйственную деятельность (добывают уголь) также российские компании. Посёлок Баренцбург населяют главным образом граждане России.
Напомним, белуха с камерой "оборудования Санкт-Петербурга" отказывается покинуть Норвегию.