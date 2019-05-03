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Білуха з камерою "обладнання Санкт-Петербурга" відмовляється залишити Норвегію

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. "ймовірний російський кит-шпигун" - белуха, виявлена в районі Фіннмарк з відеокамерою GoPro з написом "обладнання Санкт-Петербурга", відмовляється покинути норвезьке портове місто, пише The Washington Post, передає УНН.

Так, за словами норвезького Управління у справах рибальства Йоргена Ре Віга, кит подолав близько 25 морських миль за останній тиждень і, схоже, насолоджувався життям біля людей, що, на думку Ре Віга, "дивно" для типової білухи.
Всупереч нормальній поведінці виду, белуха дозволила жителям гладити себе за ніс, пише видання.

Вперше кит був помічений норвезькими рибаками на минулому тижні, коли вони помітили, що кит кидає виклик нормальній поведінці, наполегливо переслідуючи їх човни. Згодом рибалки помітили дивний джгут, обмотаний навколо тіла кита.

Віг сказав, що напис на ремені безпеки, який вони пізніше знайшли, свідчив: "Обладнання Санкт-Петербурга".

Він сказав, що передав його в спецслужбу поліції Норвегії.

Дослідники говорять, що в "упряжці" кита могла бути зброя або камери. Це викликало нові спекуляції про програму спеціальних операцій з морськими ссавцями, яку російський флот, як вважають, реалізують протягом багатьох років. Хоча Міністерство оборони Росії заперечує існування такої програми, в 2016 році це ж міністерство опублікувало оголошення про пошук трьох самців і двох самок дельфінів-афалін, пропонуючи за ссавців в цілому 24 тис. доларів.

Норвезькі чиновники, які не мають великого досвіду роботи з навченими військовими морськими створіннями, розмірковують, що робити з білухою далі, пише видання.

За словами Віга, одним з варіантів було транспортування тварини, якій ще належить дати ім'я, в заповідник в Ісландії.

Ця пропозиція, за його словами, може збільшити шанси на "виживання кита".

Як повідомляв УНН, союзники НАТО готуються до російського вторгнення до Норвегії.

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