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Белуха с камерой "оборудование Санкт-Петербурга" отказывается покинуть Норвегию

Белуха с камерой "оборудование Санкт-Петербурга" отказывается покинуть Норвегию

Киев  •  УНН

 • 76978 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. "Предполагаемый российский кит-шпион" - белуха, обнаруженная в районе Финнмарка с видеокамерой GoPro с надписью "оборудование Санкт-Петербурга", отказывается покинуть норвежский портовый город, пишет The Washington Post, передаёт УНН.

Так, по словам норвежского Управления по делам рыболовства Йоргена Ре Вига, кит преодолел около 25 морских миль за последнюю неделю и, похоже, наслаждался жизнью возле людей, что, по мне нию Ре Вига, "странно" для типичной белухи.
Вопреки нормальному поведению вида, белуха позволила жителям гладить себя за нос, пишет издание.

Впервые кит был замечен норвежскими рыбаками на прошлой неделе, когда они заметили, что кит бросает вызов нормальному поведению, настойчиво преследуя их лодки. Впоследствии рыбаки заметили странный жгут, обмотанный вокруг тела кита.

Виг сказал, что надпись на ремне безопасности, который они позже нашли, гласила: "Оборудование Санкт-Петербурга".

Он сказал, что передал его в спецслужбу полиции Норвегии.

Исследователи говорят, что в "упряжке" кита могло быть оружие или камеры. Это вызвало новые спекуляции о программе специальных операций с морскими млекопитающими, которую российский флот, как полагают, реализуют в течение многих лет. Хотя Министерство обороны России отрицает существование такой программы, в 2016 году это же министерство опубликовало объявление о поиске трех самцов и двух самок дельфинов-афалинов, предлагая за млекопитающих в общей сложности 24 тыс. долларов.

Норвежские чиновники, не имеющие большого опыта работы с обученными военными морскими созданиями, размышляют, что делать с белухой дальше, пишет издание.

По словам Вига, одним из вариантов была транспортировка животного, которому еще предстоит дать имя, в заповедник в Исландии.

Это предложение, по его словам, может увеличить шансы на "выживание кита".

Как сообщал УНН, союзники НАТО готовятся к российскому вторжению в Норвегию.

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