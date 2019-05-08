У Норвегії засудили росіянина-самогубця, який пограбував банк на Шпіцбергені вперше в історії архіпелагу

Росіянина також зобов'язали виплатити по 20 тисяч норвезьких крон компенсації (60 тисяч гривень) трьом співробітникам банку, яким він погрожував зброєю при пограбуванні.

Про вирок повідомило видання SvalbardPosten. Воно уточнює, що суд врахував "важкі життєві обставини" обвинуваченого: він приїхав на Шпіцберген з наміром вчинити самогубство, дізнавшись, що на острові легко взяти в оренду зброю - для захисту від білих ведмедів.

21 грудня минулого року, під час полярної ночі росіянин увійшов в будівлю банку в селищі Лонгйір - адміністративному центрі Шпіцбергена, де живе всього 2,5 тисячі осіб - і, погрожуючи гвинтівкою, змусив касира видати йому готівкою близько 70 тисяч норвезьких крон (210 тисяч гривень).

Співробітники банку викликали поліцію, і росіянина було затримано через 22 хвилини після скоєння злочину. Він був відправлений на материк, в місто Тромсьо, оскільки на Шпіцбергені в'язниць немає.

Архіпелаг Шпіцберген - суверенна територія Норвегії, проте згідно з договором, на ньому ведуть господарську діяльність (видобувають вугілля) також російські компанії. Селище Баренцбург населяють головним чином громадяни Росії.

Нагадаємо, Білуха з камерою "обладнання Санкт-Петербурга" відмовляється залишити Норвегію.