В Норвегии объявили об эвакуации 1300 человек с круизного лайнера
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Спасатели начали эвакуировать людей с круизного лайнера Vikings Sky, у которого отказали двигатели у западного побережья Норвегии, на борту находились около 1300 пассажиров и членов экипажа. Об этом сообщает норвежская газета Verdens Gang со ссылкой на полицию Норвегии и спасателей, передает УНН.
Лайнер послал сигнал бедствия после того, как начал дрейфовать в сторону суши. Позднее экипажу удалось запустить один из двигателей судна и встать на якорь примерно в 2 км от берега.
В спасательной операции участвуют четыре вертолета и несколько судов, спасенных пассажиров доставляют вертолетами в пункт временного размещения возле города Мольде.
Эвакуация по воздуху может занять много времени, учитывая плохие погодные условия, сообщили газете в полиции. Скорость ветра в районе, где находится лайнер, составляет 38 узлов, а волны достигают высоты в 4 м. Из-за сильного шторма пассажиров нельзя эвакуировать на спасательных шлюпках, так как они могут перевернуться.
Спасательная операция, в которой участвуют по меньшей мере 75 человек, продолжается. На данный момент на берег доставлены около ста пассажиров.
Круизный лайнер Vikings Sky принадлежит компании Viking Cruises, основанной норвежским миллиардером Торстейном Хагеном, Forbes оценивает его состояние в 2,4 млрд долларов. На сайте компании указывается, что вместимость судна — только 930 пассажиров, длина лайнера — 227 м, ширина — 28 м.
Напоминаем, в Швеции у пассажирского самолета во время полета сломался двигатель.