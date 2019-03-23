У Норвегії оголосили про евакуацію 1300 осіб із круїзного лайнера
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Рятувальники почали евакуювати людей з круїзного лайнера Vikings Sky, у якого відмовили двигуни біля західного узбережжя Норвегії, на борту перебували близько 1300 пасажирів і членів екіпажу. Про це повідомляє норвезька газета Verdens Gang з посиланням на поліцію Норвегії і рятувальників, передає УНН.
Лайнер послав сигнал лиха після того, як почав дрейфувати в бік суші. Пізніше екіпажу вдалося запустити один з двигунів судна і встати на якір приблизно в 2 км від берега.
У рятувальній операції беруть участь чотири вертольоти і декілька суден, врятованих пасажирів доставляють вертольотами в пункт тимчасового розміщення біля міста Мольде.
Евакуація по повітрю може зайняти багато часу, враховуючи погані погодні умови, повідомили газеті в поліції. Швидкість вітру в районі, де знаходиться лайнер, становить 38 вузлів, а хвилі досягають висоти в 4 м. Через сильний шторм пасажирів не можна евакуювати на рятувальних шлюпках, так як вони можуть перекинутися.
Рятувальна операція, в якій беруть участь щонайменше 75 осіб, триває. На даний момент на берег доставлено близько ста пасажирів.
Круїзний лайнер Vikings Sky належить компанії Viking Cruises, заснованої норвезьким мільярдером Торстейном Хагеном, Forbes оцінює його статки в 2,4 млрд доларів. На сайті компанії зазначається, що місткість судна — тільки 930 пасажирів, довжина лайнера — 227 м, ширина — 28 м.
Нагадуємо, у Швеції у пасажирського літака під час польоту зламався двигун.