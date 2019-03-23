У Норвегії оголосили про евакуацію 1300 осіб із круїзного лайнера

КИЇВ. 23 березня. УНН. Рятувальники почали евакуювати людей з круїзного лайнера Vikings Sky, у якого відмовили двигуни біля західного узбережжя Норвегії, на борту перебували близько 1300 пасажирів і членів екіпажу. Про це повідомляє норвезька газета Verdens Gang з посиланням на поліцію Норвегії і рятувальників, передає УНН.