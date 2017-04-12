В ряде областей Украины ожидаются заморозки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В ряде областей Украины ночью 13 апреля ожидаются заморозки. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"По данным Укргидрометцентра, ночью 13 апреля в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, южных и восточных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3 градуса", - говорится в сообщении.
Напомним, ночью в Киеве будет идти дождь.
Также напомним, 12 апреля в Украине прогнозируют заморозки.