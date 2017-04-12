У низці областей України очікуються заморозки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У низці областей України вночі 13 квітня очікуються заморозки. Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
"За даними Укргідрометцентру, вночі 13 квітня у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, південних та східних областях на поверхні грунту місцями заморозки 0-3 градуси", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі в Києві йтиме дощ.
Також нагадаємо, 12 квітня в Україні прогнозують заморозки.