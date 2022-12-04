В нижневартовске из-за взрыва газа обрушились два этажа дома, есть жертвы

Детали



По предварительным данным, инцидент произошел в пятиэтажном доме на улице Мира. В одной из квартир произошел взрыв бытового газа, что привело к обрушению нескольких этажей.

СМИ пишут, что предварительно известно о 5 погибших, около 10 человек пострадали. Всего было эвакуировано 52 человека из двух подъездов дома.

Дополнение

28 ноября произошел масштабный пожар на химическом заводе в районе города Памуккале в провинции Денизли в Турции.