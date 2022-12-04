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В нижневартовске из-за взрыва газа обрушились два этажа дома, есть жертвы

Киев • УНН

 • 956037 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В российском нижневартовске произошел частичный обвал в жилом доме из-за взрыва газа. Известно о 5 погибших и десяти пострадавших. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, передает УНН.

Детали 

По предварительным данным, инцидент произошел в пятиэтажном доме на улице Мира. В одной из квартир произошел взрыв бытового газа, что привело к обрушению нескольких этажей. 

СМИ пишут, что предварительно известно о 5 погибших, около 10 человек пострадали. Всего было эвакуировано 52 человека из двух подъездов дома.

Дополнение

28 ноября произошел масштабный пожар на химическом заводе в районе города Памуккале в провинции Денизли в Турции.

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