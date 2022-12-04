У нижньовартовську через вибух газу обрушилися два поверхи будинку, є жертви

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За попередніми даними, інцидент стався у п’ятиповерховому будинку на вулиці Миру. В одній із квартир стався вибух побутового газу, що призвело до обвалення кількох поверхів.

ЗМІ пишуть, що попередньо відомо про 5 загиблих, близько 10 людей постраждали. Усього було евакуйовано 52 особи з двох під'їздів будинку.

Доповнення

28 листопада сталася масштабна пожежа на хімічному заводі в районі міста Памуккале у провінції Денізлі у Туреччині.