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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 38115 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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У нижньовартовську через вибух газу обрушилися два поверхи будинку, є жертви

У нижньовартовську через вибух газу обрушилися два поверхи будинку, є жертви

Київ • УНН

 • 956040 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. В російському нижньовартовську стався частковий обвал у житловому будинку через вибух газу. Відомо про 5 загиблих та десятьох постраждалих. Про це повідомляють російські Telegram-канали, інформує УНН.

Деталі

За попередніми даними, інцидент стався у п’ятиповерховому будинку на вулиці Миру. В одній із квартир стався вибух побутового газу, що призвело до обвалення кількох поверхів.

ЗМІ пишуть, що попередньо відомо про 5 загиблих, близько 10 людей постраждали. Усього було евакуйовано 52 особи з двох під'їздів будинку.

Доповнення

28 листопада сталася масштабна пожежа на хімічному заводі в районі міста Памуккале у провінції Денізлі у Туреччині.

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