У нижньовартовську через вибух газу обрушилися два поверхи будинку, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. В російському нижньовартовську стався частковий обвал у житловому будинку через вибух газу. Відомо про 5 загиблих та десятьох постраждалих. Про це повідомляють російські Telegram-канали, інформує УНН.
Деталі
За попередніми даними, інцидент стався у п’ятиповерховому будинку на вулиці Миру. В одній із квартир стався вибух побутового газу, що призвело до обвалення кількох поверхів.
ЗМІ пишуть, що попередньо відомо про 5 загиблих, близько 10 людей постраждали. Усього було евакуйовано 52 особи з двох під'їздів будинку.
Доповнення
28 листопада сталася масштабна пожежа на хімічному заводі в районі міста Памуккале у провінції Денізлі у Туреччині.