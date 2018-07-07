В Нежине объявили трехдневный траур в связи с гибелью подростков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Траур объявили в Нежине из-за гибели подростков в результате обвала бетонной плиты, передает УНН со ссылкой на городской совет.
"... в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с трагической гибелью детей, что имела место на территории города Нежина 6 июля 2018 года, с целью чествования памяти трагически погибших:
Объявить в городе Нежине Черниговской области 6, 7 и 8 июля 2018 Днями траура", - говорится в сообщении.
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В Дни траура в городе приспущены государственные флаги, а также отменены развлекательно-концертные, спортивные, другие культурно-массовые мероприятия местного значения.
Напомним, в Нежине Черниговской области трое детей погибли в результате обрушения бетонной плиты недостроенного здания.