В Нежине объявили трехдневный траур в связи с гибелью подростков

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 61716 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107536 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128781 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 136007 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171916 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154188 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141727 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130519 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 183391 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118357 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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В Нежине объявили трехдневный траур в связи с гибелью подростков

В Нежине объявили трехдневный траур в связи с гибелью подростков

Киев  •  УНН

 • 10330 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Траур объявили в Нежине из-за гибели подростков в результате обвала бетонной плиты, передает УНН со ссылкой на городской совет.

"... в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с трагической гибелью детей, что имела место на территории города Нежина 6 июля 2018 года, с целью чествования памяти трагически погибших:

Объявить в городе Нежине Черниговской области 6, 7 и 8 июля 2018 Днями траура", - говорится в сообщении.

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В Дни траура в городе приспущены государственные флаги, а также отменены развлекательно-концертные, спортивные, другие культурно-массовые мероприятия местного значения.

Напомним, в Нежине Черниговской области трое детей погибли в результате обрушения бетонной плиты недостроенного здания.

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