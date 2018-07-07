У Ніжині оголосили триденну жалобу через загибель підлітків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Триденну жалобу оголосили в Ніжині через загибель підлітків внаслідок обвалу бетонної плити, передає УНН із посиланням на міську раду.
"...у зв'язку із надзвичайною ситуацією, пов’язаною із трагічною загибеллю дітей, що мала місце на території міста Ніжина 6 липня 2018 року, з метою належного вшанування пам’яті трагічно загиблих осіб:
Оголосити у місті Ніжині Чернігівської області 6, 7 та 8 липня 2018 року Днями жалоби", - йдеться у повідомленні.
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У Дні жалоби у місті приспустять державні прапори, а також скасують розважально-концертні, спортивні, інші культурно-масові заходи місцевого значення.
Нагадаємо, у Ніжині Чернігівської області троє дітей загинули внаслідок обрушення бетонної плити недобудованої будівлі.