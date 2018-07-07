У Ніжині оголосили триденну жалобу через загибель підлітків

"...у зв'язку із надзвичайною ситуацією, пов’язаною із трагічною загибеллю дітей, що мала місце на території міста Ніжина 6 липня 2018 року, з метою належного вшанування пам’яті трагічно загиблих осіб:

Оголосити у місті Ніжині Чернігівської області 6, 7 та 8 липня 2018 року Днями жалоби", - йдеться у повідомленні.

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У Дні жалоби у місті приспустять державні прапори, а також скасують розважально-концертні, спортивні, інші культурно-масові заходи місцевого значення.

Нагадаємо, у Ніжині Чернігівської області троє дітей загинули внаслідок обрушення бетонної плити недобудованої будівлі.