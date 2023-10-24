В Германии задержали радикала, который планировал протаранить на грузовике произраильский митинг
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В немецком городе Дуйсбург спецназовцы во вторник задержали мужчину, который по данным СМИ планировал теракт во время произраильского митинга. Полиция не предоставила никакой информации о причинах задержания мужчины. По данным Spiegel и Bild, речь идет о подозреваемом в терроризме, передает УНН.
Детали
Пресс-секретарь полиции Эссена не подтвердила и не опровергла сообщения.
«Мы пока не можем подтвердить, что это тот человек, которого мы имели в виду», — сказала пресс-секретарь.
Как сообщает Spiegel, речь идет об осужденном исламисте. Говорят, что сообщение поступило от иностранной разведки. Власти опасались, что мужчина мог воспользоваться грузовиком. Непонятно, была ли у мужчины уже конкретная цель.
Согласно совместной информации Spiegel и Bild, арестованным является мужчина, которого в 2017 году Высший региональный суд Дюссельдорфа приговорил к пяти годам заключения за членство в террористической организации «Исламское государство».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Готовил теракт в Киеве: агенту спецслужб рф сообщено о подозрении