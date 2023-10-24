У Німеччині затримали радикала, який планував протаранити на вантажівці проізраїльський мітинг
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У німецькому місті Дуйсбург спецпризначенці у вівторок затримали чоловіка, який за даними ЗМІ планував теракт під час проізраїльського мітингу. Поліція не надала жодної інформації про причини затримання чоловіка. За даними Spiegel і Bild, йдеться про підозрюваного в тероризмі, передає УНН.
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Речниця поліції Ессена не підтвердила і не спростувала повідомлення.
«Ми поки що не можемо підтвердити, що це та людина, яку ми мали на увазі», — сказала прес-секретар.
Як повідомляє Spiegel, йдеться про засудженого ісламіста. Кажуть, що повідомлення надійшло від іноземної розвідки. Влада побоювалася, що чоловік міг скористатися вантажівкою. Незрозуміло, чи у чоловіка вже була конкретна мета.
Згідно зі спільною інформацією Spiegel і Bild, заарештованим є чоловік, якого у 2017 році Вищий регіональний суд Дюссельдорфа засудив до п’яти років ув’язнення за членство в терористичній організації «Ісламська держава».
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