В Германии на региональных выборах консерваторы обогнали партию канцлера Шольца

ukru
Эксклюзив
06:36 • 46116 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 87762 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 125849 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 159784 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 127552 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 121872 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 157428 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116463 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122936 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130618 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 60434 просмотра
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 45385 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 106802 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 44461 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 99620 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 125849 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 159784 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 116700 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 123733 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 157428 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 20916 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 144730 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 152291 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 156658 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 154692 просмотра
Актуальное
В Германии на региональных выборах консерваторы обогнали партию канцлера Шольца

В Германии на региональных выборах консерваторы обогнали партию канцлера Шольца

Киев • УНН

 • 532736 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. В Германии на региональных выборах в Баварии и Гессене, где проживают около 20 млн человек, одержали победу консервативные партии Христианско-социальный союз (ХСС) и Христианско-демократический союз (ХДС). Об этом пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

В Баварии за ХСС, как сообщается, проголосовали 37% избирателей. Это самый плохой результат партии с 1950 года, однако его может быть достаточно для формирования правительства, если партия вступит в коалицию со «Свободными избирателями», набравшими 15,8% голосов.

«Зеленые» набирают в Баварии 14,4%, Социально-демократическая партия Германии, членом которой является и канцлер ФРГ Олаф Шольц, – 8,4%. Правопопулистская "Альтернатива для Германии" набрала 14,6%.

В Гессене поддержка ХДС возросла, и они получили поддержку 34,6% избирателей. "Зеленые" набрали 14,8% голосов, что несколько меньше, чем на предыдущих выборах.

Социал-демократы, которых на выборы вела глава – федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер, получили худший результат в своей истории – 15,1% голосов.

Правопопулистская партия АдН набрала 18,4% голосов, что на 5% выше, чем на предыдущих выборах в 2018 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Германии критикуют Шольца за отказ предоставить Украине Taurus

Консерваторы подпитывали недовольство федеральным правительством Германии и одержали победу на государственных выборах в Баварии и Гессене.

Но ультраправая партия AfD также добивается больших успехов.

Корреспондент DW @emilygordine находится в Мюнхене с более подробным анализом: pic.twitter.com/O3atzKQhA5

— DW Politics (@dw_politics) 8 октября 2023

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы