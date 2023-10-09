В Германии на региональных выборах консерваторы обогнали партию канцлера Шольца

КИЕВ. 9 октября. УНН. В Германии на региональных выборах в Баварии и Гессене, где проживают около 20 млн человек, одержали победу консервативные партии Христианско-социальный союз (ХСС) и Христианско-демократический союз (ХДС). Об этом пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.