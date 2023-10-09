В Германии на региональных выборах консерваторы обогнали партию канцлера Шольца
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Германии на региональных выборах в Баварии и Гессене, где проживают около 20 млн человек, одержали победу консервативные партии Христианско-социальный союз (ХСС) и Христианско-демократический союз (ХДС). Об этом пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Детали
В Баварии за ХСС, как сообщается, проголосовали 37% избирателей. Это самый плохой результат партии с 1950 года, однако его может быть достаточно для формирования правительства, если партия вступит в коалицию со «Свободными избирателями», набравшими 15,8% голосов.
«Зеленые» набирают в Баварии 14,4%, Социально-демократическая партия Германии, членом которой является и канцлер ФРГ Олаф Шольц, – 8,4%. Правопопулистская "Альтернатива для Германии" набрала 14,6%.
В Гессене поддержка ХДС возросла, и они получили поддержку 34,6% избирателей. "Зеленые" набрали 14,8% голосов, что несколько меньше, чем на предыдущих выборах.
Социал-демократы, которых на выборы вела глава – федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер, получили худший результат в своей истории – 15,1% голосов.
Правопопулистская партия АдН набрала 18,4% голосов, что на 5% выше, чем на предыдущих выборах в 2018 году.
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Консерваторы подпитывали недовольство федеральным правительством Германии и одержали победу на государственных выборах в Баварии и Гессене.
Но ультраправая партия AfD также добивается больших успехов.
Корреспондент DW @emilygordine находится в Мюнхене с более подробным анализом: pic.twitter.com/O3atzKQhA5