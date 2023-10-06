У Німеччині критикують Шольца за відмову надати Україні Taurus
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. В опозиційному Християнсько-демократичному союзі розкритикували рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца не постачати Україні крилаті ракети Taurus великої дальності, передає УНН із посиланням на DW.
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"Відмова канцлера передати Taurus українцям сприяє затягуванню війни. Тому ця політика має серйозні моральні та політичні недоліки", - наголосив експерт Християнсько-демократичного союзу із зовнішньої політики Норберт Реттґен.
Деталі
На думку опозиції відповідальність за відмову постачати ракети несе не лише канцлер, а й інші міністри уряду.
Також, критикуючи відмову надати Україні далекобійне озброєння Шольцу нагадують про те, що ФРН втрачає довіру в Європі через те, що Велика Британія та Франція вже постачають Україні далекобійні ракети та наголошують на тому, що поставки ракет допомогли б Україні звільнити анексований росією Крим і завершити війну швидше.
Доповнення
На підтримку передачі Україні ракет виступив і голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен. За його словами, використання Taurus для атак на так званий кримський міст було б законним і важливим для України з воєнної точки зору.
Крім того, він вважає безпідставними аргументи Шольца, який побоюється, що внаслідок передачі ракет німецькі солдати опиняться втягнутими у війну, оскільки повинні будуть допомагати з програмуванням цієї зброї.
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