У Німеччині критикують Шольца за відмову надати Україні Taurus

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"Відмова канцлера передати Taurus українцям сприяє затягуванню війни. Тому ця політика має серйозні моральні та політичні недоліки", - наголосив експерт Християнсько-демократичного союзу із зовнішньої політики Норберт Реттґен.

Деталі

На думку опозиції відповідальність за відмову постачати ракети несе не лише канцлер, а й інші міністри уряду.

Також, критикуючи відмову надати Україні далекобійне озброєння Шольцу нагадують про те, що ФРН втрачає довіру в Європі через те, що Велика Британія та Франція вже постачають Україні далекобійні ракети та наголошують на тому, що поставки ракет допомогли б Україні звільнити анексований росією Крим і завершити війну швидше.

Доповнення

На підтримку передачі Україні ракет виступив і голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен. За його словами, використання Taurus для атак на так званий кримський міст було б законним і важливим для України з воєнної точки зору.

Крім того, він вважає безпідставними аргументи Шольца, який побоюється, що внаслідок передачі ракет німецькі солдати опиняться втягнутими у війну, оскільки повинні будуть допомагати з програмуванням цієї зброї.

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