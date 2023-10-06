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У Німеччині критикують Шольца за відмову надати Україні Taurus

У Німеччині критикують Шольца за відмову надати Україні Taurus

Київ • УНН

 • 2177876 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. В опозиційному Християнсько-демократичному союзі розкритикували рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца не постачати Україні крилаті ракети Taurus великої дальності, передає УНН із посиланням на DW.

Цитата

"Відмова канцлера передати Taurus українцям сприяє затягуванню війни. Тому ця політика має серйозні моральні та політичні недоліки", - наголосив експерт Християнсько-демократичного союзу із зовнішньої політики Норберт Реттґен.

Деталі

На думку опозиції відповідальність за відмову постачати ракети несе не лише канцлер, а й інші міністри уряду.

Також, критикуючи відмову надати Україні далекобійне озброєння Шольцу нагадують про те, що ФРН втрачає довіру в Європі через те, що Велика Британія та Франція вже постачають Україні далекобійні ракети та наголошують на тому, що поставки ракет допомогли б Україні звільнити анексований росією Крим і завершити війну швидше.

Доповнення

На підтримку передачі Україні ракет виступив і голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен. За його словами, використання Taurus для атак на так званий кримський міст було б законним і важливим для України з воєнної точки зору.
Крім того, він вважає безпідставними аргументи Шольца, який побоюється, що внаслідок передачі ракет німецькі солдати опиняться втягнутими у війну, оскільки повинні будуть допомагати з програмуванням цієї зброї.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шольц про відмову постачати Taurus: боїться ескалації та говорить про необхідність дотримання конституції

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