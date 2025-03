У Німеччині на регіональних виборах консерватори обігнали партію канцлера Шольца

Деталі

У Баварії за ХСС, як повідомляється, проголосували 37% виборців. Це найгірший результат партії з 1950 року, проте його може бути достатньо для формування уряду, якщо партія вступить в коаліції з «Вільними виборцями», які набрали 15,8% голосів.

«Зелені» набирають у Баварії 14,4%, Соціально-демократична партія Німеччини, членом якої є і канцлер ФРН Олаф Шольц, - 8,4%. Правопопулістська «Альтернатива для Німеччини» набрала 14,6%.

У Гессені підтримка ХДС зросла, і вони заручилися підтримкою 34,6% виборців. «Зелені» набрали 14,8% голосів, що дещо менше, ніж на попередніх виборах.

Соціал-демократи, яких на вибори вела очільниця - федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер, отримали найгірший результат у своїй історії - 15,1% голосів.

Правопопулістська партія АдН набрала 18,4% голосів, що на 5% вище, ніж на попередніх виборах у 2018 році.

