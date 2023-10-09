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У Німеччині на регіональних виборах консерватори обігнали партію канцлера Шольца

У Німеччині на регіональних виборах консерватори обігнали партію канцлера Шольца

Київ • УНН

 • 532737 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Німеччині на регіональних виборах в Баварії та Гессені, де проживають близько 20 млн людей, перемогли консервативні партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) та Християнсько-демократичний союз (ХДС). Про це пише УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Деталі

У Баварії за ХСС, як повідомляється, проголосували 37% виборців. Це найгірший результат партії з 1950 року, проте його може бути достатньо для формування уряду, якщо партія вступить в коаліції з «Вільними виборцями», які набрали 15,8% голосів.

«Зелені» набирають у Баварії 14,4%, Соціально-демократична партія Німеччини, членом якої є і канцлер ФРН Олаф Шольц, - 8,4%. Правопопулістська «Альтернатива для Німеччини» набрала 14,6%.

У Гессені підтримка ХДС зросла, і вони заручилися підтримкою 34,6% виборців. «Зелені» набрали 14,8% голосів, що дещо менше, ніж на попередніх виборах.

Соціал-демократи, яких на вибори вела очільниця - федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер, отримали найгірший результат у своїй історії - 15,1% голосів.

Правопопулістська партія АдН набрала 18,4% голосів, що на 5% вище, ніж на попередніх виборах у 2018 році.

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Conservatives have fed off discontent with Germany's federal government and brought home victories in state elections in Bavaria and Hesse.

But the far-right AfD party also makes big gains.

DW's @emilygordine is in Munich with more analysis: pic.twitter.com/O3atzKQhA5

— DW Politics (@dw_politics) October 8, 2023

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