В Германии продали 5G-частоты за 6 млрд евро

Больше всего за частоты для сверхбыстрого мобильного интернета заплатила компания Deutsche Telekom - около 2,17 миллиарда евро. Vodafone заплатила 1,88 миллиарда евро, Telefónica - 1,42 миллиарда евро, а Drillisch согласилась отдать 1,07 миллиарда евро.

Предполагалось, что общая стоимость проданных 5G-частот составит от 3 до 5 млрд евро. Одной из причин этого стало большее количество участников аукциона. На предыдущем аукционе по продаже частот в 2015 году приняли участие три компании. Тогда они заплатили 5,08 миллиарда евро.

Аукцион по продаже частот 5G в ФРГ начался 19 марта. Заявки на их покупку представители четырех компаний подавали одновременно. В ходе торгов участники от каждой из компаний находились в отдельных комнатах и не имели права общаться между собой - связь с внешним миром ограничивалась только коммуникацией с главным офисом своей компании.

Аукцион проходил на фоне разногласий между Германией и Соединенными Штатами, которые связаны с китайским производителем телекоммуникационного оборудования Huawei. Эта компания не принимала участия в торгах, однако ее оборудование используется немецкими телекоммуникационными компаниями в их инфраструктуре.

Напомним, Министерство промышленности и информатизации КНР выдало первые лицензии на коммерческое использование сетей 5G четырем компаниям.