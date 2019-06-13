У Німеччині продали 5G-частоти за 6 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Чотири німецькі компанії придбали частоти 5G на загальну суму майже 6,6 мільярда євро на аукціоні у Майнці, який тривав понад 12 тижнів і завершився у середу. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Найбільше за частоти для надшвидкого мобільного інтернету заплатила компанія Deutsche Telekom - близько 2,17 мільярда євро. Vodafone сплатила 1,88 мільярда євро, Telefónica - 1,42 мільярда євро, а Drillisch погодилась віддати 1,07 мільярда євро.
Передбачалось, що загальна вартість проданих 5G-частот складатиме від 3 до 5 мільярдів євро. Однією з причин цього стала більша кількість учасників аукціону. На попередньому аукціоні з продажу частот у 2015 році взяли участь три компанії. Тоді вони заплатили 5,08 мільярда євро.
Аукціон з продажу частот 5G у ФРН розпочався 19 березня. Заявки на їхню купівлю представники чотирьох компаній подавали одночасно. Під час торгів учасники від кожної з компаній перебували в окремих кімнатах та не мали права спілкуватися між собою - зв'язок із зовнішнім світом обмежувався лише комунікацією з головним офісом своєї компанії.
Аукціон відбувався на тлі розбіжностей між Німеччиною та Сполученими Штатами, які пов'язані із китайським виробником телекомунікаційного обладнання Huawei. Ця компанія не брала участі у торгах, проте її обладнання використовується німецькими телекомунікаційними компаніями у їхній інфраструктурі.
Нагадаємо, Міністерство промисловості та інформатизації КНР видало перші ліцензії на комерційне використання мереж 5G чотирьом компаніям.