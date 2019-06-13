У Німеччині продали 5G-частоти за 6 млрд євро

КИЇВ. 13 червня. УНН. Чотири німецькі компанії придбали частоти 5G на загальну суму майже 6,6 мільярда євро на аукціоні у Майнці, який тривав понад 12 тижнів і завершився у середу. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.