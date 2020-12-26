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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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В Германии пилот "нарисовал" в небе шприц с вакциной

Киев • УНН

 • 24177 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Германии пилот пролетел по маршруту, который на карте получил форму шприца. Об этом свидетельствуют данные Flight Radar, сообщает УНН.

В Германии пилот "нарисовал" в небе шприц с вакциной

В частности, на сайте видно, что пилот в Германии вылетел на легкомоторном самолете Diamond DA20 Katana из города Фридрихсхафен, его полет продолжался 1 час и 44 минуты. Его максимальная высота была 1 км 668 метров. В результате полета на карте появилось изображение шприца. Чтобы нарисовать капли вакцины и некоторые элементы шприца пилоту пришлось совершать довольно крутые повороты.

Напомним, завтра в Европе стартует вакцинация от COVID-19.

Как сообщал УНН, в Германии планируют с середины 2021 года предложить прививки против коронавируса для всех жителей страны.

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