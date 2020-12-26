В Германии пилот "нарисовал" в небе шприц с вакциной
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Германии пилот пролетел по маршруту, который на карте получил форму шприца. Об этом свидетельствуют данные Flight Radar, сообщает УНН.
В частности, на сайте видно, что пилот в Германии вылетел на легкомоторном самолете Diamond DA20 Katana из города Фридрихсхафен, его полет продолжался 1 час и 44 минуты. Его максимальная высота была 1 км 668 метров. В результате полета на карте появилось изображение шприца. Чтобы нарисовать капли вакцины и некоторые элементы шприца пилоту пришлось совершать довольно крутые повороты.
Напомним, завтра в Европе стартует вакцинация от COVID-19.
Как сообщал УНН, в Германии планируют с середины 2021 года предложить прививки против коронавируса для всех жителей страны.