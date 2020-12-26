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У Німеччині пілот "намалював" у небі шприц з вакциною

Київ • УНН

 • 24177 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Німеччині пілот пролетів за маршрутом, який на карті мав вигляд шприцу. Про це свідчать дані Flight Radar, передає УНН.

У Німеччині пілот "намалював" у небі шприц з вакциною

Зокрема, на сайті видно, що пілот у Німеччині вилетів на легкомоторному літаку Diamond DA20 Katana з міста Фрідріхсгафен, його політ тривав 1 годину і 44 хвилини. Його максимальна висота була 1 км 668 метрів. У результаті польоту на карті з’явилось зображення шприцу. Щоб намалювати краплі вакцини та деякі елементи шприцу пілоту довелося здійснювати досить круті повороти.

Нагадаємо, завтра у Європі стартує вакцинація від COVID-19.

Як повідомляв УНН, у Німеччині планують із середини 2021 року запропонувати щеплення проти коронавірусу для всіх жителів країни.

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