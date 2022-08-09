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В Германии подтвержден первый случай оспы обезьян у ребенка

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. 4-летняя девочка в юго-западном городе Пфорцгейм заразилась обезьяньей оспой, сообщил во вторник Немецкий институт Роберта Коха, подтвердив первый в стране случай заражения вирусом у ребенка. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство dpa.

Детали

У ребенка, проживающего в семье с двумя инфицированными взрослыми, сейчас нет симптомов. Ее осмотрел врач, и для постановки диагноза у нее взяли мазок из горла.

Ребенок не контактировал ни с кем за пределами своей семьи.

Эта новость появилась после того, как институту Роберта Коха стало известно о первых случаях заражения среди подростков в возрасте 15 и 17 лет на прошлой неделе.

Менее чем через три месяца после подтверждения первого случая оспы обезьян в Германии, по состоянию на 9 августа зарегистрировано 2916 случаев. Почти все случаи – мужчины, только семь случаев – женщины.

Добавим

Всемирная организация здравоохранения недавно заявила, что в нынешней глобальной вспышке оспы обезьян заразилось лишь небольшое количество детей.

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