В Германии подтвержден первый случай оспы обезьян у ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. 4-летняя девочка в юго-западном городе Пфорцгейм заразилась обезьяньей оспой, сообщил во вторник Немецкий институт Роберта Коха, подтвердив первый в стране случай заражения вирусом у ребенка. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство dpa.
Детали
У ребенка, проживающего в семье с двумя инфицированными взрослыми, сейчас нет симптомов. Ее осмотрел врач, и для постановки диагноза у нее взяли мазок из горла.
Ребенок не контактировал ни с кем за пределами своей семьи.
Эта новость появилась после того, как институту Роберта Коха стало известно о первых случаях заражения среди подростков в возрасте 15 и 17 лет на прошлой неделе.
Менее чем через три месяца после подтверждения первого случая оспы обезьян в Германии, по состоянию на 9 августа зарегистрировано 2916 случаев. Почти все случаи – мужчины, только семь случаев – женщины.
Добавим
Всемирная организация здравоохранения недавно заявила, что в нынешней глобальной вспышке оспы обезьян заразилось лишь небольшое количество детей.
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