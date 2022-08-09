У Німеччині підтверджено перший випадок віспи мавп у дитини

Деталі

У дитини, яка проживає в сім'ї з двома інфікованими дорослими, нині немає симптомів. Її оглянув лікар, і для постановки діагнозу у неї взяли мазок з горла.

Дитина не контактувала ні з ким за межами своєї сім'ї.

Ця новина з'явилася після того, як інституту Роберта Коха стало відомо про перші випадки зараження серед підлітків у віці 15 та 17 років минулого тижня.

Менш ніж через три місяці після підтвердження першого випадку віспи мавп у Німеччині, станом на 9 серпня зареєстровано 2916 випадків. Майже всі випадки – чоловіки, лише сім випадків – жінки.

Додамо

Всесвітня організація охорони здоров'я нещодавно заявила, що в нинішньому глобальному спалаху віспи мавп заразилася лише невелика кількість дітей.

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