Мавпяча віспа: у Молдові зафіксували перший випадок
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Міністерство охорони здоров’я Молдови зареєструвало перший випадок зараження віспою мавп. Про це повідомляє УНН з посиланням на NewsMaker.
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"Людина звернулася по медичну допомогу до інфекційної лікарні Тома Чорбе, де її госпіталізували з підозрою на віспу мавп. Зафіксовані симптоми – жар, слабкість та висипання. Сьогодні у нього взяли аналізи, які передали до лабораторії Національної агенції громадського здоров'я. Тест на віспу мавп виявився позитивним", – зазначається в повідомленні молдовського МОЗ.
Деталі
Як наголошується, у США чоловік контактував із хворим на віспу мавп.
МОЗ Молдови закликає звернутися по медичну допомогу всіх осіб, хто підозрює, що інфікувався.
Нагадаємо
У США оголошено надзвичайний стан через спалах віспи мавп.
Федеральний уряд оголосив надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я, щоб посилити реакцію на спалах мавпячої віспи, якою заразилися понад 6600 американців.