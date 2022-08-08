Мавпяча віспа: у Молдові зафіксували перший випадок

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"Людина звернулася по медичну допомогу до інфекційної лікарні Тома Чорбе, де її госпіталізували з підозрою на віспу мавп. Зафіксовані симптоми – жар, слабкість та висипання. Сьогодні у нього взяли аналізи, які передали до лабораторії Національної агенції громадського здоров'я. Тест на віспу мавп виявився позитивним", – зазначається в повідомленні молдовського МОЗ.

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Як наголошується, у США чоловік контактував із хворим на віспу мавп.

МОЗ Молдови закликає звернутися по медичну допомогу всіх осіб, хто підозрює, що інфікувався.

Нагадаємо

У США оголошено надзвичайний стан через спалах віспи мавп.

Федеральний уряд оголосив надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я, щоб посилити реакцію на спалах мавпячої віспи, якою заразилися понад 6600 американців.