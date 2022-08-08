Оспа обезьян: в Молдове зафиксировали первый случай

Цитата

"Человек обратился за медицинской помощью в инфекционную больницу Тома Чорбе, где его госпитализировали с подозрением на оспу обезьян. Зафиксированы симптомы – жар, слабость и сыпь. Сегодня у него взяли анализы, которые передали в лабораторию Национального агентства общественного здоровья. Тест на оспу обезьян оказался положительным", – отмечается в сообщении молдавского Минздрава.

Детали

Как отмечается, в США мужчина контактировал с больным оспой обезьян.

Минздрав Молдовы призывает обратиться за медицинской помощью всех лиц, кто подозревает, что инфицировался.

Напомним

В США объявлено чрезвычайное положение из-за вспышки оспы обезьян.

Федеральное правительство объявило чрезвычайное положение в сфере здравоохранения, чтобы усилить реакцию на вспышку обезьяньей оспы, которой заразились более 6600 американцев.