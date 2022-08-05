У США оголошено надзвичайний стан через спалах віспи мавп

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«Ми готові вивести нашу відповідь на наступний рівень у боротьбі з цим вірусом, і ми закликаємо кожного американця серйозно ставитися до мавпячої віспи», — сказав Ксав’єр Бесерра, глава Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб.

Заява HHS була зроблена в той момент, коли адміністрація Байдена зіткнулася з критикою через доступність вакцини від віспи мавп.

У Білому домі заявили, що зробили доступними понад 1,1 мільйона доз і допомогли збільшити внутрішні діагностичні можливості до 80 000 тестів на тиждень.

У США випадки смерті від мавпячої віспи не реєструвалися. Повідомляється про кілька смертей в інших країнах.