В США объявлено чрезвычайное положение из-за вспышки оспы обезьян

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«Мы готовы вывести наш ответ на следующий уровень в борьбе с этим вирусом, и мы призываем каждого американца серьезно относиться к обезьяньей оспе», — сказал Ксав’ер Бесерра, глава Департамента здравоохранения’я и социальных служб.

Заявление HHS было сделано в тот момент, когда администрация Байдена столкнулась с критикой из-за доступности вакцины от оспы обезьян.

В Белом доме заявили, что сделали доступными более 1,1 миллиона доз и помогли увеличить внутренние диагностические возможности до 80 000 тестов в неделю.

В США случаи смерти от обезьяньей оспы не регистрировались. Сообщается о нескольких смертях в других странах.