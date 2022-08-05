В США объявлено чрезвычайное положение из-за вспышки оспы обезьян
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Федеральное правительство объявило чрезвычайное положение в сфере здравоохранения’я, чтобы усилить реакцию на вспышку обезьяньей оспы, которой заразились более 6600 американцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
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«Мы готовы вывести наш ответ на следующий уровень в борьбе с этим вирусом, и мы призываем каждого американца серьезно относиться к обезьяньей оспе», — сказал Ксав’ер Бесерра, глава Департамента здравоохранения’я и социальных служб.
Заявление HHS было сделано в тот момент, когда администрация Байдена столкнулась с критикой из-за доступности вакцины от оспы обезьян.
В Белом доме заявили, что сделали доступными более 1,1 миллиона доз и помогли увеличить внутренние диагностические возможности до 80 000 тестов в неделю.
В США случаи смерти от обезьяньей оспы не регистрировались. Сообщается о нескольких смертях в других странах.