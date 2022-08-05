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В США объявлено чрезвычайное положение из-за вспышки оспы обезьян

В США объявлено чрезвычайное положение из-за вспышки оспы обезьян

Киев • УНН

 • 208533 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Федеральное правительство объявило чрезвычайное положение в сфере здравоохранения’я, чтобы усилить реакцию на вспышку обезьяньей оспы, которой заразились более 6600 американцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Цитата

«Мы готовы вывести наш ответ на следующий уровень в борьбе с этим вирусом, и мы призываем каждого американца серьезно относиться к обезьяньей оспе», — сказал Ксав’ер Бесерра, глава Департамента здравоохранения’я и социальных служб.

Заявление HHS было сделано в тот момент, когда администрация Байдена столкнулась с критикой из-за доступности вакцины от оспы обезьян.

В Белом доме заявили, что сделали доступными более 1,1 миллиона доз и помогли увеличить внутренние диагностические возможности до 80 000 тестов в неделю.

В США случаи смерти от обезьяньей оспы не регистрировались. Сообщается о нескольких смертях в других странах.

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